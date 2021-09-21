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Twitter заплатит почти $810 млн за введение инвесторов в заблуждение

Twitter заплатит почти $810 млн за введение инвесторов в заблуждение Twitter договорился о соглашении с группой акционеров, в 2016 году подавших против него коллективный иск в суд
ИКТ
21 сентября 2021 г. 00:53
Twitter заплатит почти $810 млн за введение инвесторов в заблуждение

Twitter договорился о соглашении с группой акционеров, в 2016 году подавших против него коллективный иск в суд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на MarketWatch.

Компания выплатит акционерам 809,5 млн долларов США. Сервис микроблогов обвиняли во введении инвесторов в заблуждение по поводу двух показателей: количества ежемесячных активных пользователей и частоты входа пользователей в сервис. Сама компания эти обвинения не признает.

Ожидается, что выплаты Twitter осуществит в четвертом квартале этого года.

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