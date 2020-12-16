Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope

Сервис видеотрансляций будет интегрирован в Twitter

Приложение для видеотрансляций Periscope перестанет работать с 31 марта 2021 года

Как передает Report, об этом сообщается на сайте компании Twitter, владеющей сервисом.

Решение о закрытии объяснили низкой популярностью Periscope. «Дело в том, что приложение Periscope уже долгое время находится в нестабильном состоянии режима обслуживания. Последние пару лет мы наблюдаем снижение использования и знаем, что стоимость поддержки приложения со временем будет только расти», — сказано в сообщении Periscope.

С 15 декабря в Periscope больше нельзя создавать учетные записи и покупать «суперсердечки» — платный способ поощрить автора трансляции. До прекращения работы в марте доступ к сайту periscope.tv/periscopeco сохранится только для просмотра архивных трансляций.

В компании рассказали, что продолжат интегрировать сервис видеотрансляций в Twitter.

Twitter приобрела Periscope в 2014 году. Запуск сервиса состоялся в 2015 году.