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Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope

Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope Сервис видеотрансляций будет интегрирован в Twitter
ИКТ
16 декабря 2020 г. 11:12
Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope

Приложение для видеотрансляций Periscope перестанет работать с 31 марта 2021 года

Как передает Report, об этом сообщается на сайте компании Twitter, владеющей сервисом.

Решение о закрытии объяснили низкой популярностью Periscope. «Дело в том, что приложение Periscope уже долгое время находится в нестабильном состоянии режима обслуживания. Последние пару лет мы наблюдаем снижение использования и знаем, что стоимость поддержки приложения со временем будет только расти», — сказано в сообщении Periscope.

С 15 декабря в Periscope больше нельзя создавать учетные записи и покупать «суперсердечки» — платный способ поощрить автора трансляции. До прекращения работы в марте доступ к сайту periscope.tv/periscopeco сохранится только для просмотра архивных трансляций.

В компании рассказали, что продолжат интегрировать сервис видеотрансляций в Twitter.

Twitter приобрела Periscope в 2014 году. Запуск сервиса состоялся в 2015 году.

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Версия на английском языке Twitter to shut down Periscope live-streaming app

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