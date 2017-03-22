 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Twitter заблокировал почти 380 тысяч пользователей, связанных с терроризмом

    Об этом отмечается в отчете соцсети

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Социальная сеть Twitter заблокировала около 377 тысяч связанных с пропагандой терроризма пользователей за вторую половину 2016 года.

    Как передает Report, об этом отмечается в отчете соцсети.

    "За период с 1 июля по 31 декабря 2016 года всего (работа) 376 тысяч 890 аккаунтов была приостановлена из-за нарушений, связанных с пропагандой терроризма", — говорится в отчете.

    При этом 74% таких аккаунтов были выявлены при помощи собственных инструментов Twitter по борьбе со спамом.

    В отчете также говорится, что с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года всего было заблокировано 636 тысяч 248 аккаунтов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi