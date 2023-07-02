Twitter вводит ограничение на чтение сообщений для всех пользователей

Twitter ввел ограничения на ежедневное чтение сообщений для всех пользователей, чтобы решить проблему "экстремального уровня" сбора данных и манипулирования системой.
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По его словам, верифицированные учетные записи смогут читать до 6 тысяч сообщений в день, а ограничение носит временный характер.
При этом пользователи неподтвержденных учетных записей в Twitter теперь могут 600 сообщений в день, а новые учетные записи могут просматривать только 300 сообщений в день.
Некоторые пользователи социальной сети сообщили, что увидели сообщение с текстом "превышен лимит скорости" - и в социальных сетях начали появляться тренды RIP Twitter и #Twitterdown.
Маск не сказал, как долго будут действовать временные ограничения.