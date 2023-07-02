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Twitter вводит ограничение на чтение сообщений для всех пользователей

Twitter вводит ограничение на чтение сообщений для всех пользователей Twitter ввел ограничения на ежедневное чтение сообщений для всех пользователей, чтобы решить проблему "экстремального уровня" сбора данных и манипулирования системой. Ограничение носит временный характер.
ИКТ
2 июля 2023 г. 00:41
Twitter вводит ограничение на чтение сообщений для всех пользователей

Twitter ввел ограничения на ежедневное чтение сообщений для всех пользователей, чтобы решить проблему "экстремального уровня" сбора данных и манипулирования системой.

Как передает Report, об этом сообщил владелец компании Илон Маск в своем аккаунте в упомянутой соцсети.

По его словам, верифицированные учетные записи смогут читать до 6 тысяч сообщений в день, а ограничение носит временный характер.

При этом пользователи неподтвержденных учетных записей в Twitter теперь могут 600 сообщений в день, а новые учетные записи могут просматривать только 300 сообщений в день.

Некоторые пользователи социальной сети сообщили, что увидели сообщение с текстом "превышен лимит скорости" - и в социальных сетях начали появляться тренды RIP Twitter и #Twitterdown.

Маск не сказал, как долго будут действовать временные ограничения.

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