Twitter вводит ограничение на чтение сообщений для всех пользователей

Twitter ввел ограничения на ежедневное чтение сообщений для всех пользователей, чтобы решить проблему "экстремального уровня" сбора данных и манипулирования системой. Ограничение носит временный характер.

Twitter ввел ограничения на ежедневное чтение сообщений для всех пользователей, чтобы решить проблему "экстремального уровня" сбора данных и манипулирования системой.

Как передает Report , об этом сообщил владелец компании Илон Маск в своем аккаунте в упомянутой соцсети.

По его словам, верифицированные учетные записи смогут читать до 6 тысяч сообщений в день, а ограничение носит временный характер.

При этом пользователи неподтвержденных учетных записей в Twitter теперь могут 600 сообщений в день, а новые учетные записи могут просматривать только 300 сообщений в день.

Некоторые пользователи социальной сети сообщили, что увидели сообщение с текстом "превышен лимит скорости" - и в социальных сетях начали появляться тренды RIP Twitter и #Twitterdown.

Маск не сказал, как долго будут действовать временные ограничения.