​Twitter ввел кнопку "мне нравится" под сообщениями

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сервис микроблогов Twitter ввел так называемые лайки, предоставив пользователям возможность выделить понравившееся сообщение, нажав на специальную иконку в виде сердечка.

Как передает Report, об изменениях американская компания сообщила на странице своего официального блога.

Кнопка "мне нравится" пришла на смену звездочке, которая позволяла пользователям соцсети добавлять запись "в избранное".

"Иконка с изображением звездочки временами сбивала новых пользователей с толку, - пояснила компания. - Сердечко, в свою очередь, выступает универсальным символом, находящим отражение в различных языках, культурах и часовых поясах".

Социальная сеть Twitter создана в 2006 году. Она объединяет более 500 млн пользователей по всему миру, примерно 300 млн из которых являются активными, и входит в число наиболее посещаемых ресурсов в интернете. Выручка компании в 2014 году составила 1,4 млрд долларов, чистый убыток - 577 млн долларов.