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Twitter ввел для всех пользователей функцию удаления подписчиков

Twitter ввел для всех пользователей функцию удаления подписчиков Американский сервис микроблогов Twitter отныне позволит всем пользователям удалять другие страницы из списка своих подписчиков.
ИКТ
12 октября 2021 г. 05:51
Twitter ввел для всех пользователей функцию удаления подписчиков

Американский сервис микроблогов Twitter отныне позволит всем пользователям удалять другие страницы из списка своих подписчиков.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба компании.

"Опция удаления подписчиков теперь распространяется для всех", - говорится в сообщении. В компании добавили, что при удалении из подписчиков исключенный из списка пользователь не будет об этом уведомляться.

Данная функция начала проходить тестирование еще в сентябре и призвана предоставить пользователям больше возможностей управления аккаунтом в сфере конфиденциальности. Ранее для ограничения доступа к своей странице пользователям с открытыми аккаунтами приходилось заносить учетные записи, которые они хотели бы исключить из списка читателей, в черный список, а затем удалять их оттуда.

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