Twitter временно закрыл офисы в свете массовых увольнений

Компания Twitter временно закрыла офисы в свете массовых увольнений.

Компания Twitter временно закрыла офисы в свете массовых увольнений.

Как передает Report , об этом сообщает издание Business Insider.

"Для того, чтобы обеспечить безопасность каждого работника, а также систем Twitter и данных пользователей наши офисы будут временно закрыты, проход по пропускам будет приостановлен", - указано в электронной рассылке, которой поделился один из сотрудников компании.

Предполагается, что работа в офисах будет возобновлена 21 ноября.

На фоне новости о закрытии компанией офисов пользователи в США сообщили о неполадках в работе Twitter. Согласно данным сервиса Downdetector, у 46% процентов лиц, сообщивших о проблемах, наблюдаются сбои в работе сайта, у 43% не работает приложение, еще 11% испытывают трудности с подключением к серверу.