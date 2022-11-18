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Twitter временно закрыл офисы в свете массовых увольнений

Twitter временно закрыл офисы в свете массовых увольнений Компания Twitter временно закрыла офисы в свете массовых увольнений.
ИКТ
18 ноября 2022 г. 08:12
Twitter временно закрыл офисы в свете массовых увольнений

Компания Twitter временно закрыла офисы в свете массовых увольнений.

Как передает Report, об этом сообщает издание Business Insider.

"Для того, чтобы обеспечить безопасность каждого работника, а также систем Twitter и данных пользователей наши офисы будут временно закрыты, проход по пропускам будет приостановлен", - указано в электронной рассылке, которой поделился один из сотрудников компании.

Предполагается, что работа в офисах будет возобновлена 21 ноября.

На фоне новости о закрытии компанией офисов пользователи в США сообщили о неполадках в работе Twitter. Согласно данным сервиса Downdetector, у 46% процентов лиц, сообщивших о проблемах, наблюдаются сбои в работе сайта, у 43% не работает приложение, еще 11% испытывают трудности с подключением к серверу.

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