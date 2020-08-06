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Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа

Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт официальной кампании президента США Дональда Трампа из-за видео с ложными утверждениями о коронавирус.
ИКТ
6 августа 2020 г. 06:37
Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа

Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт официальной кампании президента США Дональда Трампа из-за видео с ложными утверждениями о коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя соцсети.

Представитель Twitter заявил, что данное видео "нарушает правила Twitter о дезинформации о СOVID-19". Владельцу аккаунта надо удалить твит, после чего он вновь сможет публиковать сообщения.

Напомним, что ранее компания Facebook, решившая бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и удалять контент с фейками, убрала данное видео со страницы Трампа. Видео содержит фрагмент интервью американского лидера телеканалу Fox News, где он заявил, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".

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