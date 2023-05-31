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Twitter упал в цене втрое после покупки Маском

Twitter упал в цене втрое после покупки Маском Twitter теперь стоит примерно втрое меньше 44 млрд долларов, за которые компанию купил американский бизнесмен Илон Маск.
ИКТ
31 мая 2023 г. 08:59
Twitter упал в цене втрое после покупки Маском

Twitter теперь стоит примерно втрое меньше 44 млрд долларов, за которые компанию купил американский бизнесмен Илон Маск.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, информацию озвучила компания Fidelity, которая является внешним инвестором Twitter - недавно она в очередной раз снизила стоимость своей доли.

"Неясно, как Fidelity пришла к своей новой оценке и получает ли она какую-либо непубличную информацию от Twitter", - пишет издание.

Bloomberg отмечает, что Twitter испытывает финансовые трудности с тех пор, как Маск пришел к власти. Да, в марте он заявлял, что проблемы с модерацией контента привели к потере 50% доходов от рекламы. А попытки возместить этот доход за счет продажи подписки на Twitter Blue пока не увенчались успехом.

"В конце марта менее 1% ежемесячных пользователей Twitter зарегистрировали эту подписку", - пишет издание.

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