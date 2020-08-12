Twitter тестирует автоматический перевод твитов

В бразильском блоге Twitter появилось объявление о тестировании новой функции, передает Report со ссылкой на портал kod.ru.

В бразильском блоге Twitter появилось объявление о тестировании новой функции, передает Report со ссылкой на портал kod.ru.

Речь идёт об автоматическом переводе твитов. Сам по себе перевод постов в Twitter появился ещё в начале 2015-го года (хотя тестирование началось в 2013 году) — он осуществлялся на базе сервиса Bing Translator (принадлежит Microsoft).

Система поддерживала перевод примерно на 40 языков, в том числе на английский и русский, при этом в Twitter предупреждали, что перевод может отличаться от профессионального. Сейчас, однако, для перевода твитов используются технологии Google Translate.

В Twitter добавили, что тестирование ведётся с небольшой группой пользователей из Бразилии на операционных системах iOS и Android: все иностранные твиты автоматически будут переводиться на португальский язык (а точнее — на его бразильский вариант).

В случае успешности результатов технология будет реализована также в других странах,