О нас
Report Georgia

Twitter тестирует автоматический перевод твитов

Twitter тестирует автоматический перевод твитов В бразильском блоге Twitter появилось объявление о тестировании новой функции, передает Report со ссылкой на портал kod.ru.
ИКТ
12 августа 2020 г. 15:11
Twitter тестирует автоматический перевод твитов
0 : 00
0 : 00

В бразильском блоге Twitter появилось объявление о тестировании новой функции, передает Report со ссылкой на портал kod.ru. 

Речь идёт об автоматическом переводе твитов. Сам по себе перевод постов в Twitter появился ещё в начале 2015-го года (хотя тестирование началось в 2013 году) — он осуществлялся на базе сервиса Bing Translator (принадлежит Microsoft).

Система поддерживала перевод примерно на 40 языков, в том числе на английский и русский, при этом в Twitter предупреждали, что перевод может отличаться от профессионального. Сейчас, однако, для перевода твитов используются технологии Google Translate.

В Twitter добавили, что тестирование ведётся с небольшой группой пользователей из Бразилии на операционных системах iOS и Android: все иностранные твиты автоматически будут переводиться на португальский язык (а точнее — на его бразильский вариант). 

В случае успешности результатов технология будет реализована также в других странах, 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06

Последние новости

16:30
Прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу Футбол
16:25
Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга  Внутренняя политика
16:20
Казахстан разрешил отчуждение акций аэропорта Алматы турецкому холдингу Бизнес
16:19
Приехавшие на отдых в регион лица привлечены к ответственности Происшествия
15:59
Назначен новый начальник дорожной полиции Кюрдамира Происшествия
15:36
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку "Лондонскими такси" Инфраструктура
15:33
Назначен новый председатель Фонда развития предпринимательства Бизнес
15:33
Airbnb проведет IPO до конца года Финансы
15:31
Предложено составление нового расписания занятий в школах Наука и образование
15:23
Генпрокуратура о размещенных в соцсетях фотографиях пыток Происшествия
15:11
Twitter тестирует автоматический перевод твитов ИКТ
15:05
Эр-Рияд прекратил предоставление кредита Пакистану на поставку нефти Энергетика
15:02
Задержан мужчина с диагнозом COVID-19, покинувший место проживания Происшествия
14:53
Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования без изменений Финансы
14:51
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением Внутренняя политика
Вся новостная лента