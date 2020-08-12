Twitter теперь позволяет лишить пользователей права отвечать на записи

Таким образом в компании хотят дать пользователям больше контроля за дискуссиями

Сервис микроблогов Twitter объявил, что теперь пользователи могут ограничивать количество людей, которые могут отвечать на их твиты.

Как передает Report со ссылкой на директора по управлению продуктами Twitter Сьюзан Хи, в компании хотят дать пользователям больше контроля за дискуссиями.

Теперь перед отправкой твита у авторов будет возможность выбрать, кто может отвечать на запись: все пользователи, те, за которыми автор следит, либо только те, кто упомянут в записи. Однако даже если другие пользователи не могут отвечать на запись, у них все еще останется возможность репостнуть запись к себе, комментировать, поделиться или лайкнуть пост.

Twitter тестировал эту функцию с мая 2020 года. По словам представителей компании, она оправдала себя.