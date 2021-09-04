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Twitter, Telegram и Facebook грозят крупные штрафы из-за запрещенного контента

Twitter, Telegram и Facebook грозят крупные штрафы из-за запрещенного контента Компании Twitter грозит штраф еще на 16 млн рублей (219,68 тысячи долларов США) за отказ удалить запрещенный контент, заседание суда по этому вопросу пройдет 14 сентября.
ИКТ
4 сентября 2021 г. 14:10
Twitter, Telegram и Facebook грозят крупные штрафы из-за запрещенного контента

Компании Twitter грозит штраф еще на 16 млн рублей (219,68 тысячи долларов США) за отказ удалить запрещенный контент, заседание суда по этому вопросу пройдет 14 сентября.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в 422-м Мировом судебном участке Таганского района, который рассмотрит соответствующие протоколы об административном правонарушении.

"В суд поступило два протокола в отношении Twitter, составленные по ч. 4. ст. 13.41. КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации"). Максимальная санкция за это правонарушение - штраф до 8 млн рублей (109,84 тысячи долларов США). Заседание суда, на котором будут рассматриваться эти протоколы, назначено на 14 сентября", - сказали в суде.

Facebook также грозит штраф на 40 млн рублей (549,2 тысячи долларов США) за отказ удалить запрещенный контент, сообщил суд.

"В суд поступило пять протоколов в отношении Facebook, составленные по ч. 4. ст. 13.41. КоАП РФ (Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации). Максимальная санкция за это правонарушения - штраф до 8 млн рублей (109,84 тысячи долларов США). Заседание суда, на котором будут рассматриваться эти протоколы, назначено на 14 сентября", - сказали в суде.

Telegram тоже может получить штраф на 16 млн рублей (219,68 тысячи долларов США) за отказ удалить запрещенный контент.

"В суд поступили два протокола в отношении Telegram, составленные по ч. 4.ст. 13.41. КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации). Максимальная санкция за это правонарушение - штраф до 8 млн рублей (109,84 тысячи долларов США). Заседание суда, на котором будут рассматриваться эти протоколы, назначено на 14 сентября", - сказали в суде.

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