Twitter, Telegram, Facebook и Google грозят многомиллионные штрафы

Мировой суд Москвы получил 10 новых протоколов в отношении компаний Twitter, Telegram, Facebook и Google, им грозят многомиллионные штрафы.

Мировой суд Москвы получил 10 новых протоколов в отношении компаний Twitter, Telegram, Facebook и Google, им грозят многомиллионные штрафы.

Как передает Report, об этом пишет Интерфакс.

«В судебном участке 422 Таганского района Москвы зарегистрированы по три административных протокола в отношении Google и Telegram, а также по два материала в отношении Facebook и Twitter», — сообщили в суде.

Протоколы составлены по делам об административных правонарушениях, связанных с тем, что социальные сети не удалили запрещенный в России контент. Telegram грозит штраф до 16 млн рублей, Google — до 12 млн рублей, Twitter и Facebook — до 8 млн рублей каждой.

Ранее Таганский районный суд признал виновным мессенджер Telegram по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию, из-за чего мессенджер был оштрафован на 10 млн рублей.