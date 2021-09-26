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Twitter снял знаки верификации с аккаунтов некоторых афганских министерств

Twitter снял знаки верификации с аккаунтов некоторых афганских министерств Социальная сеть Twitter удалила специальные значки, подтверждающие подлинность аккаунтов, со страниц ряда министерств и ведомств Афганистана.
ИКТ
26 сентября 2021 г. 18:57
Twitter снял знаки верификации с аккаунтов некоторых афганских министерств

Социальная сеть Twitter удалила специальные значки, подтверждающие подлинность аккаунтов, со страниц ряда министерств и ведомств Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило афганское агентство Pajhwok.

Знаки верификации, были сняты, в частности, со страниц министерств иностранных и внутренних дел страны, афганского министерства обороны, а также с аккаунта Президентского дворца (канцелярии бывшего президента Афганистана).

Указывается, что с момента захвата Кабула отрядами радикального движения "Талибан" официальные страницы указанных ведомств фактически не были использованы ни разу.

Между тем Twitter оставил знаки верификации сети на аккаунтах бежавшего из страны главы государства Ашрафа Гани, экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главы Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы.

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