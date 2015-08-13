​Twitter снял ограничения на количество знаков в личных сообщениях

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Twitter снял ограничение в 140 знаков в личных сообщениях, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Теперь пользователи могут обмениваться между собой текстами любой длины.

"Сегодняшнее изменение - это еще один большой шаг к тому, чтобы сделать приватный сегмент Twitter еще более мощным и развлекательным", - прокомментировал на своей странице в соцсети руководитель проекта Direct Messages в Twitter Inc. Сачин Агарвал (Sachin Agarwal).

Изменение начало действовать с 12 августа для всех мобильных приложений Twitter, для приложения Tweetdeck, а также для пользователей, пишущих с сайта соцсети.

Ограничение на стандартные публичные сообщения в 140 знаков сохраняется.