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    ​Twitter снял ограничения на количество знаков в личных сообщениях

    Изменение начало действовать с 12 августа для всех мобильных приложений Twitter

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Twitter снял ограничение в 140 знаков в личных сообщениях, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

    Теперь пользователи могут обмениваться между собой текстами любой длины. 

    "Сегодняшнее изменение - это еще один большой шаг к тому, чтобы сделать приватный сегмент Twitter еще более мощным и развлекательным", - прокомментировал на своей странице в соцсети руководитель проекта Direct Messages в Twitter Inc. Сачин Агарвал (Sachin Agarwal).

    Изменение начало действовать с 12 августа для всех мобильных приложений Twitter, для приложения Tweetdeck, а также для пользователей, пишущих с сайта соцсети.

    Ограничение на стандартные публичные сообщения в 140 знаков сохраняется.

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