Twitter работает над функцией редактирования сообщений

Глава потребительского отдела компании Twitter Джей Салливан сообщил, что руководство соцсети работает над функцией, которая даст пользователям возможность редактировать сообщения.

Глава потребительского отдела компании Twitter Джей Салливан сообщил, что руководство соцсети работает над функцией, которая даст пользователям возможность редактировать сообщения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в социальной сети Twitter.

"С прошлого года мы выясняем, как безопасно внедрить функцию редактирования (сообщений), и планируем начать тестирование... в ближайшие месяцы", - написал он во вторник на своей странице в Twitter.

Салливан отметил, что работа над новой функцией займет время, поскольку необходимо учесть, в частности, такие аспекты, как ограничение по времени, в течение которого сообщение может быть отредактировано, а также доступность информации о том, что именно было изменено. В противном случае функция может быть использована ненадлежащим образом, считает Салливан.