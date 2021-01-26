О нас
Report Georgia
Аудио новости

Twitter представил пилотный проект по борьбе с дезинформацией

Twitter представил пилотный проект по борьбе с дезинформацией Twitter представил пилотный проект по борьбе с дезинформацией Американская компания Twitter анонсировала проект под названием Birdwatch, призванный бороться с недостоверной информацией.
ИКТ
26 января 2021 г. 02:40
Twitter представил пилотный проект по борьбе с дезинформацией

Twitter представил пилотный проект по борьбе с дезинформацией
Американская компания Twitter анонсировала проект под названием Birdwatch, призванный бороться с недостоверной информацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщение об этом размещено в понедельник в блоге компании.

"Birdwatch позволит людям идентифицировать в сообщениях Twitter информацию, которая, по их мнению, вводит в заблуждение, и писать заметки, раскрывающие содержание (записи). Мы считаем, что такой подход поможет быстро реагировать на распространение вводящей в заблуждение информации путем добавления данных, которым люди доверяют и считают ценными. В конечном итоге мы стремимся сделать заметки видимыми непосредственно в "твитах"...", - говорится в сообщении.

На данной стадии разработки заметки, добавляемые к записям, будут видны только на отдельном сайте Birdwatch, где участвующие в пилотном проекте пользователи смогут оценить полезность информации от других комментаторов. В компании также отметили, что на стадии разработки будут решаться возможные проблемы будущей системы, например, уязвимость к манипуляциям и давлению большинства.

Информации о том, когда проект будет окончательно запущен, пока не поступало.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
25 января 2021 г. 10:15
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
25 января 2021 г. 09:52
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
22 января 2021 г. 16:26
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
21 января 2021 г. 16:51
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
21 января 2021 г. 16:38
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 11:21
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
21 января 2021 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi