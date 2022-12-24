Twitter по указанию Маска скрыл номера горячих линий по предоставлению помощи

Илон Маск распорядился убрать из приобретенной им соцсети Twitter функцию, благодаря которой пользователям высвечивались контакты горячих линий по предоставлению помощи.

Илон Маск распорядился убрать из приобретенной им соцсети Twitter функцию, благодаря которой пользователям высвечивались контакты горячих линий по предоставлению помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, функция под названием #ThereIsHelp ("Помощь есть") предоставляла контакты организаций, оказывающих поддержку в области психического здоровья, ВИЧ, вакцин, а также в других сферах. По словам одного из них, с #ThereIsHelp взаимодействовали миллионы пользователей.

Агентство отметило, что ему пока не удалось определить, чем обосновано такое решение; ни миллиардер, ни его компания не ответили на запросы о комментарии.