Twitter отложил удаление неактивных профилей

Twitter отложил удаление аккаунтов, владельцы которых не заходили в социальную сеть более шести месяцев.
Как передает Report со ссылкой на компанию, такое решение было принято из-за опасений пользователей относительно профилей умерших.
"Это наше упущение. Мы не будем удалять неактивные аккаунты до тех пор, пока не найдем способ увековечить память умерших владельцев учетных записей", - говорится в сообщении Twitter.
Ранее сообщалось, что Twitter начал рассылать предупреждения пользователям, которые не заходили в соцсеть более шести месяцев. Такие аккаунты будут удалены, если их владельцы не воспользуются учетной записью до 11 декабря. При этом отмечалось, что удаление не произойдет одномоментно, процесс займет несколько месяцев.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости