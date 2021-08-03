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Twitter отказался от одного из своих нововведений

Twitter отказался от одного из своих нововведений Социальная сеть Twitter официально отказалась от одной из своих новых функций — платформы Fleets. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, с 3 августа «флиты» перестали отображаться у пользователей микроблогов.
ИКТ
3 августа 2021 г. 16:35
Twitter отказался от одного из своих нововведений

Социальная сеть Twitter официально отказалась от одной из своих новых функций — платформы Fleets.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, с 3 августа "флиты" перестали отображаться у пользователей микроблогов.

Как сообщает 9to5mac, Fleets анонсировали в марте 2020 года из-за огромного успеха Stories в Instagram, которые, в свою очередь, копировали формат Snapchat.

Fleets позволяла пользователям публиковать фотографии и видео, исчезающие через 24 часа. Платформа сначала была запущена для небольшой группы пользователей в Бразилии, а затем расширилась на другие страны. Российским пользователям она также была доступна.

Тогда компания утверждала, что идея создать "флиты" возникла после того, как пользователи рассказали о страхе публиковать определенные записи, потому что они не могут контролировать возможность их удаления через определенное время и настроить ограничения на просмотр.

За время развития к Fleets добавились несколько новых функций, включая возможность загрузки GIF-файлов, наклеек, изменения цвета текста. Пользователи могли реагировать на Fleets с помощью смайликов и отвечать на них в личные сообщения в Twitter.

Тем не менее "флиты" так и не стали пользоваться большой популярностью, что и стало причиной их отключения.

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