​Twitter обязала своих сотрудников работать из дома из-за коронавируса

Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, потребовала от всех своих сотрудников по всему миру работать из дома ввиду риска заражения новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"Мы понимаем, что это является беспрецедентным шагом, но сейчас наступили беспрецедентные времена. Мы продолжим делать все возможное, чтобы поддержать наше сообщество", - отметила компания.

Она напомнила, что 2 марта "настоятельно рекомендовала" своим сотрудникам по всему миру работать в дистанционном режиме из дома. "Теперь мы идем дальше и информируем наших сотрудников о том, что они должны работать из дома", - заметила Twitter.