Twitter объяснил глобальный сбой проблемами с внутренними системами

Специалисты Twitter устранили проблемы во внутренних системах, которые вызвали глобальный сбой в его работе днем в четверг.

Специалисты Twitter устранили проблемы во внутренних системах, которые вызвали глобальный сбой в его работе днем в четверг.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания.

"И мы вернулись! У нас были некоторые проблемы с нашими внутренними системами, которые затронули многих из вас во всем мире. Теперь Twitter должен заработать, как надо. Извините за перерыв", - говорится в сообщении.

Около 16:05 (бакинское время) пользователи по всему миру начали жаловаться на невозможность войти в Twitter как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Большинство жалоб поступили из США. Также сообщения о сбоях в работе соцсети приходили из Канады, Франции, Великобритании, Австралии, Пакистана, Южной Африки. Позже служба поддержки сообщила, что у некоторых пользователей наблюдаются проблемы с доступом к Twitter, и компания работает над их устранением.

Доступ к соцсети невозможно было получить в течение примерно 40-60 минут.