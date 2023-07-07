Twitter намерен подать в суд на Meta из-за запуска соцсети Threads

Компания Twitter может подать на корпорацию Meta в суд из-за запуска новой социальной сети Threads, которая рассматривается как конкурент Twitter.

Компания Twitter может подать на корпорацию Meta в суд из-за запуска новой социальной сети Threads, которая рассматривается как конкурент Twitter.

Как передает Report , об этом сообщил портал Semafor.

По его сведениям, вскоре после запуска новой онлайн-платформы 6 июля Алекс Спиро, юрист компании Quinn Emanuel, представляющий интересы Twitter, направил письмо на имя Марка Цукерберга - главы Meta - в котором обвинил корпорацию в том, что та использует интеллектуальную собственность Twitter в своем новом продукте.

В частности, Спиро указал на то, что во время сокращений в компании после ее приобретения Илоном Маском в прошлом году Meta наняла десятки сотрудников Twitter, у которых остался доступ к информации, представляющей коммерческую тайну.

"Twitter намерен строго обеспечивать соблюдение своих прав на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta незамедлительно предприняла шаги для прекращения использования любой информации, представляющей коммерческую тайну Twitter", - говорится в письме.