О нас

Twitter начнет сообщать пользователям причину их блокировки и попадания в теневой бан

Twitter начнет сообщать пользователям причину их блокировки и попадания в теневой бан Twitter в январе начнет сообщать пользователям причины блокировки их аккаунта.
ИКТ
31 декабря 2022 г. 01:50
Twitter начнет сообщать пользователям причину их блокировки и попадания в теневой бан

Twitter в январе начнет сообщать пользователям причины блокировки их аккаунта.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал владелец соцсети Илон Маск.

"Нам по-настоящему необходимо создать функцию, которая будет показывать, почему аккаунт был заблокирован либо его отображение было ограничено (так называемый теневой бан). Это произойдет в январе", - сообщил Маск.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. Вскоре после этого он провел массовые увольнения, а также анонсировал ряд изменений в соцсети, среди которых появление платных галочек верификации, доступной для подписчиков Twitter Blue.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi