Twitter начнет сообщать пользователям причину их блокировки и попадания в теневой бан

Twitter в январе начнет сообщать пользователям причины блокировки их аккаунта.

Twitter в январе начнет сообщать пользователям причины блокировки их аккаунта.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал владелец соцсети Илон Маск.

"Нам по-настоящему необходимо создать функцию, которая будет показывать, почему аккаунт был заблокирован либо его отображение было ограничено (так называемый теневой бан). Это произойдет в январе", - сообщил Маск.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. Вскоре после этого он провел массовые увольнения, а также анонсировал ряд изменений в соцсети, среди которых появление платных галочек верификации, доступной для подписчиков Twitter Blue.