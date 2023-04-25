Twitter начал предоставлять приоритет верифицированным аккаунтам

Пользователи социальной сети Twitter, прошедшие процедуру верификации путем оформления подписки Twitter Blue, получили приоритет над обычными аккаунтами.

Пользователи социальной сети Twitter, прошедшие процедуру верификации путем оформления подписки Twitter Blue, получили приоритет над обычными аккаунтами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом владелец соцсети Илон Маск во вторник сообщил в Twitter.

"Верифицированные аккаунты теперь имеют приоритет", - написал Маск.

Twitter Blue позволяет пользователям получать синюю галочку в своих учетных записях, которая, по словам Маска, должна предоставить им различные преимущества по сравнению с обычными пользователями. В частности, в основной ленте Twitter будут показываться сообщения только от подлинных аккаунтов. Помимо этого, обладатели этой подписки будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут размещать на своей странице видеозаписи большей длительности, получать ранний доступ к нововведениям и принимать участие в опросах соцсети.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму 44 млрд долларов по приобретению компании Twitter. 6 ноября он объявил о намерении ввести платную верификацию учетных записей в рамках Twitter Blue. Позднее продажа подписки была приостановлена из-за роста числа ложных аккаунтов, однако уже в декабре возобновилась. А в апреле нынешнего года администрация Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue. Ее стоимость в США для пользователей десктопной версии составляет 8 долларов, а для мобильных версий - 11 долларов в месяц.