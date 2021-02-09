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Twitter может сделать платными некоторые функции

Twitter может сделать платными некоторые функции Руководство сервиса микроблогов Twitter рассматривает возможность введения ряда платных услуг
ИКТ
9 февраля 2021 г. 04:04
Twitter может сделать платными некоторые функции

Руководство сервиса микроблогов Twitter рассматривает возможность введения ряда платных услуг.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, один из рассматриваемых компанией вариантов - платная подписка на Tweetdeck (инструмент для просмотра нескольких лент в Twitter). Кроме того, администрация соцсети обсуждает введение функции эксклюзивного платного контента. В таком случае пользователи смогут ограничивать доступ к части публикуемых твитов: скрытые записи будут доступны только обладателям платной подписки на аккаунт.

Другие возможные платные нововведения - аналитика учетной записи, возможность просмотра ленты без рекламы и доступ к видеозаписям в более высоком качестве.

Как отмечает Bloomberg, цель планируемых изменений - снизить зависимость доходов компании от рекламы.

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