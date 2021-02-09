Twitter может сделать платными некоторые функции

Руководство сервиса микроблогов Twitter рассматривает возможность введения ряда платных услуг

Руководство сервиса микроблогов Twitter рассматривает возможность введения ряда платных услуг.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, один из рассматриваемых компанией вариантов - платная подписка на Tweetdeck (инструмент для просмотра нескольких лент в Twitter). Кроме того, администрация соцсети обсуждает введение функции эксклюзивного платного контента. В таком случае пользователи смогут ограничивать доступ к части публикуемых твитов: скрытые записи будут доступны только обладателям платной подписки на аккаунт.

Другие возможные платные нововведения - аналитика учетной записи, возможность просмотра ленты без рекламы и доступ к видеозаписям в более высоком качестве.

Как отмечает Bloomberg, цель планируемых изменений - снизить зависимость доходов компании от рекламы.