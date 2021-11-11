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Twitter изучает вопрос использования криптовалют в качестве платежного средства

Twitter изучает вопрос использования криптовалют в качестве платежного средства Компания Twitter Inc. создает команду с целью разработки стратегии для использования криптовалют и блокчейн-технологии в качестве платежного средства в рамках соцсети.
ИКТ
11 ноября 2021 г. 13:15

Компания Twitter Inc. создает команду с целью разработки стратегии для использования криптовалют и блокчейн-технологии в качестве платежного средства в рамках соцсети.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, перед новой структурой под названием Twitter Crypto поставлена задача найти возможности для получения дохода от криптовалют.

Компания намерена использовать децентрализованные приложения, работающие независимо, а не через сервер самого сервиса микроблогов, что должно повысить конфиденциальность пользовательских данных.

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