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Twitter добавит создание коллекций и отмену отправки твитов за 2,99 долларов

Twitter добавит создание коллекций и отмену отправки твитов за 2,99 долларов Twitter может также добавить в Twitter Blue фильтрацию рекламного контента и инструмент для создания информационных рассылок
ИКТ
18 мая 2021 г. 11:00
Twitter добавит создание коллекций и отмену отправки твитов за 2,99 долларов

Платная подписка, над которой работает Twitter будет называться Twitter Blue и по планам будет стоить 2,99 долларов США в месяц.

Как передает Report со ссылкой на AIN, об этом сообщила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг.

Twitter Blue будет включать в себя возможность сохранять и организовывать любимые твиты в коллекции, а также отменять отправку твитов.

Также появится возможность сохранять и организовывать любимые твиты в коллекции, которые затем можно будет быстро находить и легко просматривать.

Возможность отменить отправку твита, которая предполагаемо должна появиться в подписке, будет очень похожей на отмену отправки письма в Gmail. Приложение просто даст пользователю несколько секунд, прежде чем отправить твит.

Как отмечает 9to5mac, помимо этих двух функций, Twitter может добавить в Twitter Blue фильтрацию рекламного контента и инструмент для создания информационных рассылок.

На данный момент Twitter Blue все еще находится в разработке, и пока неизвестно когда компания запустит свою услугу платной подписки. Точной информации о цене на момент запуска пока тоже нет.

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