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Twitter будет ограничивать видимость нарушающих правила сообщений

Twitter будет ограничивать видимость нарушающих правила сообщений Twitter начнет ограничивать видимость публикаций, нарушающих правила платформы.
ИКТ
18 апреля 2023 г. 01:51
Twitter будет ограничивать видимость нарушающих правила сообщений

Twitter начнет ограничивать видимость публикаций, нарушающих правила платформы.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном блоге соцсети.

"Скоро мы добавим общедоступные пометки к твитам, которые были признаны потенциально нарушающими наши правила, информируя вас о том, что мы ограничили их видимость", - говорится в заявлении.

Свое решение Twitter объясняет стремлением сохранить право пользователей на выражение своих мыслей и идей без цензуры.

27 октября Илон Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки компании он уволил членов руководства, а через некоторое время сократил штат практически вдвое. Маск неоднократно заявлял о том, что выступает против жесткой цензуры в Twitter, и пообещал восстановить права пользователей, чьи учетные записи были заблокированы из-за их высказываний.

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