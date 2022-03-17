Twitter будет маркировать аккаунты государственных СМИ Беларуси

Twitter будет маркировать некоторые аккаунты государственных СМИ Беларуси.

Twitter будет маркировать некоторые аккаунты государственных СМИ Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении вице-президента компании Шинейд МакСуини, которое она выложила на своей странице в соцсети в среду.

МакСуини подготовила его в связи с событиями в Украине. "В настоящее время мы начали добавлять дополнительную маркировку к некоторым учетным записям государственных СМИ из Беларуси. Мы также маркировали одну учетную запись государственных СМИ в Украине", - сообщила она.

"По мере развития конфликта и онлайн-дискуссий мы хотим предоставить пользователям Twitter интересующую их информацию и доступ к работе с сервисами. Мы считаем, что люди имеют право знать, связана ли учетная запись того или иного медиа с государственными лицами", - заявила представитель компании.

По словам МакСуини, "предоставление доступа к проверенной достоверной информации и четкое определение того, какие учетные записи контролируются государствами - участниками конфликта, имеет решающее значение в такие сложные периоды".

"Чтобы выполнять эту миссию, мы будем маркировать государственные и связанные с ними СМИ, и медиа стран, вовлеченных в межгосударственный конфликт в дополнение к тем странам, к которым мы уже применяем эти условия. Эти действия помогут нам обеспечить наличие объективного контекста в сообщениях о глобальных конфликтах", - заключила представитель Twitter.

МакСуини сообщила, что Twitter зафиксировал увеличение контента с неточной информацией, в том числе со старыми видеороликами о прошлых конфликтах, которые распространялись так, будто эти события происходили в Украине, и удалил более 50 тыс таких материалов.

"Мы наблюдаем серьезное увеличение объема медийного контента, вводящего в заблуждение или содержащего неточную информацию, включая старые видеоролики о прошлых конфликтах, распространяемые так, как будто эти события происходят на Украине", - заявила она.

Представитель Twitter добавила, что в компании отслеживают недостоверное поведение и другие нарушения правил социальной сети. "С начала войны в Украине мы удалили более 75 тыс учетных записей за нарушение нашей политики манипулирования платформой и спама. На данный момент мы не видим в этом конкретную скоординированную кампанию, связанную с представителями государства", - заключила она.