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Twitter будет маркировать аккаунты государственных СМИ Беларуси

Twitter будет маркировать аккаунты государственных СМИ Беларуси Twitter будет маркировать некоторые аккаунты государственных СМИ Беларуси.
ИКТ
17 марта 2022 г. 07:29
Twitter будет маркировать аккаунты государственных СМИ Беларуси

Twitter будет маркировать некоторые аккаунты государственных СМИ Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении вице-президента компании Шинейд МакСуини, которое она выложила на своей странице в соцсети в среду.

МакСуини подготовила его в связи с событиями в Украине. "В настоящее время мы начали добавлять дополнительную маркировку к некоторым учетным записям государственных СМИ из Беларуси. Мы также маркировали одну учетную запись государственных СМИ в Украине", - сообщила она.

"По мере развития конфликта и онлайн-дискуссий мы хотим предоставить пользователям Twitter интересующую их информацию и доступ к работе с сервисами. Мы считаем, что люди имеют право знать, связана ли учетная запись того или иного медиа с государственными лицами", - заявила представитель компании.

По словам МакСуини, "предоставление доступа к проверенной достоверной информации и четкое определение того, какие учетные записи контролируются государствами - участниками конфликта, имеет решающее значение в такие сложные периоды".

"Чтобы выполнять эту миссию, мы будем маркировать государственные и связанные с ними СМИ, и медиа стран, вовлеченных в межгосударственный конфликт в дополнение к тем странам, к которым мы уже применяем эти условия. Эти действия помогут нам обеспечить наличие объективного контекста в сообщениях о глобальных конфликтах", - заключила представитель Twitter.

МакСуини сообщила, что Twitter зафиксировал увеличение контента с неточной информацией, в том числе со старыми видеороликами о прошлых конфликтах, которые распространялись так, будто эти события происходили в Украине, и удалил более 50 тыс таких материалов.

"Мы наблюдаем серьезное увеличение объема медийного контента, вводящего в заблуждение или содержащего неточную информацию, включая старые видеоролики о прошлых конфликтах, распространяемые так, как будто эти события происходят на Украине", - заявила она.

Представитель Twitter добавила, что в компании отслеживают недостоверное поведение и другие нарушения правил социальной сети. "С начала войны в Украине мы удалили более 75 тыс учетных записей за нарушение нашей политики манипулирования платформой и спама. На данный момент мы не видим в этом конкретную скоординированную кампанию, связанную с представителями государства", - заключила она.

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