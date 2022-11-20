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Twitter-аккаунт Дональда Трампа разблокирован

Twitter-аккаунт Дональда Трампа разблокирован Twitter-аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа разблокирован.
ИКТ
20 ноября 2022 г. 05:51
Twitter-аккаунт Дональда Трампа разблокирован

Twitter-аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа разблокирован.

Как передает Report, соответствующее решение принял новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск по итогу результатов опроса о восстановлении аккаунта. Из 15 млн респондентов большинство (51,8%) высказалось "за".

Сам Дональд Трамп отреагировал на опрос Маска заявлением, что «никуда не собирается» и назвал свою соцсеть Truth Social особенной.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Свое решение руководство платформы обосновало "риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Также страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDonald Trampın tviter hesabı blokdan çıxarılıb

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