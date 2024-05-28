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Turkcell рассчитывает закрыть сделку по продаже украинских активов до конца года

Turkcell рассчитывает закрыть сделку по продаже украинских активов до конца года Turkcell планирует закрыть сделку по продаже украинских активов компании DVL Telecom, входящей в группу NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, до конца 2024 года.
ИКТ
28 мая 2024 г. 10:01
Turkcell рассчитывает закрыть сделку по продаже украинских активов до конца года

Turkcell планирует закрыть сделку по продаже украинских активов компании DVL Telecom, входящей в группу NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, до конца 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал CEO Turkcell Али Таха Коч.

"Сейчас мы ожидаем необходимого разрешения от Антимонопольного комитета Украины. Это последний шаг для заключения данной сделки. После того, как разрешение будет оформлено, надеюсь, в ближайшее время, - а мы говорим о сроках в несколько месяцев, - ожидаем, что это (закрытие сделки) будет сделано в этом году", - сказал он.

По его словам, наибольшими препятствиями для сделки были аресты, наложенные на часть активов украинским судом и позже снятые, а также отсутствие разрешения АМКУ, которое до сих пор не выдано.

CEO Turkcell отметил, что пока нет решения совета директоров по вопросу о том, куда будут направлены средства, полученные от продажи активов в Украине. Он предположил, что Turkcell примет решение инвестировать средства в центры обработки данных, проекты "зеленой" энергетики, в частности, новые солнечные электростанции, аукционы 5G.

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