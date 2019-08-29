​Turk Telekom не включил Азербайджан в льготный тарифный пакет

Ведущая телекоммуникационная компания Турции - Turk Telekom представила абонентам мобильной связи новый тарифный пакет.

По сообщению турецкого бюро Report, пакет получил название "Хороший тариф" ("Yaxşi tarife").

Стоимость одной минуты звонка из Турции в Азербайджан, Кыргызстан, Сирию, Таджикистан, Молдову и Армению составит, согласно тарифу, 19 гяпик (65 курушей). При этом абоненты из Турции, Грузии, Армении, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана получат 2000 минут бесплатных телефонных переговоров. Однако в списке нет Азербайджана, что вызвало шквал недовольства наших соотечественников, проживающих и работающих в Турции.

Заведующий отделом по связям с общественностью компании Turk Telekom Мелих Коджагиль заявил турецкому бюро Report, что не осведомлен о данном вопросе. Однако разобравшись, он выступил с письменным заявлением, в котором подчеркнуто, что граждане Азербайджана, проживающие и работающие в Турции, тоже смогут воспользоваться льготным пакетом "Хороший тариф".

Вусаля Аббасова