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Турецкий министр: Самое большое преимущество при организации TEXNOFEST в Азербайджане - языковое единство

Турецкий министр: Самое большое преимущество при организации TEXNOFEST в Азербайджане - языковое единство Самым большим преимуществом при организации TEXNOFEST в Азербайджане является языковое единство.
ИКТ
2 сентября 2023 г. 10:43
Турецкий министр: Самое большое преимущество при организации TEXNOFEST в Азербайджане - языковое единство

Самым большим преимуществом при организации TEXNOFEST в Азербайджане является языковое единство.

Как сообщает Report, об этом сказал министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр.

Он отметил, что граждане Турции и Азербайджана говорят на одном языке: "Несмотря на то, что диалекты немного различаются, в целом мы говорим на одном языке и без труда понимаем друг друга. Это значительно облегчает нашу работу".

По словам Каджыра, другие страны также заинтересованы в организации TEXNOFEST.

Напомним, что в 2022 году Аэрокосмический и технологический фестиваль TEXNOFEST проводился в Баку. Технический директор компании "Байкар" Сельджук Байрактар заявил, что они готовы вновь провести фестиваль в Баку.

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Версия на английском языке Turkish minister: Linguistic unity - biggest advantage in organizing TEXNOFEST in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir TEXNOFEST-in yenidən Azərbaycanda keçirilməsi məsələsindən danışıb

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