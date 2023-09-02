Турецкий министр: Самое большое преимущество при организации TEXNOFEST в Азербайджане - языковое единство

Самым большим преимуществом при организации TEXNOFEST в Азербайджане является языковое единство.

Самым большим преимуществом при организации TEXNOFEST в Азербайджане является языковое единство.

Как сообщает Report, об этом сказал министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр.

Он отметил, что граждане Турции и Азербайджана говорят на одном языке: "Несмотря на то, что диалекты немного различаются, в целом мы говорим на одном языке и без труда понимаем друг друга. Это значительно облегчает нашу работу".

По словам Каджыра, другие страны также заинтересованы в организации TEXNOFEST.

Напомним, что в 2022 году Аэрокосмический и технологический фестиваль TEXNOFEST проводился в Баку. Технический директор компании "Байкар" Сельджук Байрактар заявил, что они готовы вновь провести фестиваль в Баку.