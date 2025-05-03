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Турецкая компания заинтересована в поставках оборонной продукции в Азербайджан

Турецкая компания заинтересована в поставках оборонной продукции в Азербайджан Турецкая компания TR Mekatronik выразила заинтересованность в поставках продукции оборонной промышленности в Азербайджан.
ИКТ
3 мая 2025 г. 13:45
Турецкая компания заинтересована в поставках оборонной продукции в Азербайджан

Турецкая компания TR Mekatronik выразила заинтересованность в поставках продукции оборонной промышленности в Азербайджан.

Об этом Report заявил представитель компании Месут Чилли.

"Мы наладили производство пулемета SAR 762. Это полностью отечественный продукт, созданный турецкими инженерами. Он способен вести шквальный огонь, производя 12,5 выстрела в секунду", - отметил он.

По словам Чилли, компания уже начала оснащать этими системами турецкие вертолеты Atak. "Мы также экспортировали оружие и вертолет в одну из дружественных Турции стран Африки. Хотелось бы в ближайшее время наладить поставки братскому Азербайджану", - добавил представитель компании.

Он также подчеркнул, что это вооружение может быть использовано не только на вертолетах, но и в системах противовоздушной обороны.

ФОТО: Вугар Ханларов

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