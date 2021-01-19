О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турция запретила Twitter, Pinterest и Periscope заключать новые контракты

Турция запретила Twitter, Pinterest и Periscope заключать новые контракты За нарушение рекламодателям грозит штраф в размере около 135 тыс. долларов США
ИКТ
19 января 2021 г. 12:25
Турция запретила Twitter, Pinterest и Periscope заключать новые контракты

Социальная сеть Twitter, сервис для хранения визуальных закладок Pinterest и приложение для ведения онлайн-трансляций Periscope лишились возможности заключать новые рекламные контракты в Турции до выполнения обязательств по открытию представительств в республике.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении турецкого регулятора, опубликованном во вторник в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Совет по информационным технологиям и связи Турции постановил запретить местным компаниям и частным лицам размещать рекламу на этих платформах. За нарушение рекламодателям грозит штраф в размере 1 млн турецких лир (около 135 тыс. долларов США). Сами сервисы уже оштрафованы на 30 млн лир каждая (4 млн доллара США) за отказ назначить представителей.

По закону, принятому турецкими властями летом 2020 года, интернет-сервис с числом пользователей более 1 млн в Турции обязан назначить минимум одного официального представителя в стране. Причем у представителя компании должно быть турецкое гражданство. Это необходимо Анкаре, чтобы оперативно и эффективно решать вопросы удаления нарушающего местные законы контента. За отказ открыть представительство предусмотрены как крупные штрафы, так и сокращение до 90% пропускной способности каналов связи внутри страны для нарушителей.

На данный момент еще не ясно, как руководство Twitter, Pinterest и Periscope отреагировало на решение Анкары и будет ли рассматривать вопрос с открытием представительств. В понедельник замглавы министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайан сообщил, что соцсети Facebook и Instagram исполнили предписание властей и назначили представителей. Он поблагодарил эти компании и отметил, что ждет аналогичных решений и от других иностранных сервисов. По словам Сайана, сокращение пропускной способности каналов связи для нарушителей - "мера, на которую власти менее всего хотят идти".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
19 января 2021 г. 11:28
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
18 января 2021 г. 17:12
Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха занимает особое место в моей деятельности
Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха занимает особое место в моей деятельности
18 января 2021 г. 16:37
Президент: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану
Президент: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану
18 января 2021 г. 16:37
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец даст концерт
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец "даст" концерт
18 января 2021 г. 15:24
Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких секретных приложений
Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких "секретных приложений"
18 января 2021 г. 14:15
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
18 января 2021 г. 14:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Министр здравоохранения Азербайджана вакцинирован от коронавируса
ФотоМинистр здравоохранения Азербайджана вакцинирован от коронавируса
18 января 2021 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi