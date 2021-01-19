Турция запретила Twitter, Pinterest и Periscope заключать новые контракты

За нарушение рекламодателям грозит штраф в размере около 135 тыс. долларов США

Социальная сеть Twitter, сервис для хранения визуальных закладок Pinterest и приложение для ведения онлайн-трансляций Periscope лишились возможности заключать новые рекламные контракты в Турции до выполнения обязательств по открытию представительств в республике.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении турецкого регулятора, опубликованном во вторник в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete .

Совет по информационным технологиям и связи Турции постановил запретить местным компаниям и частным лицам размещать рекламу на этих платформах. За нарушение рекламодателям грозит штраф в размере 1 млн турецких лир (около 135 тыс. долларов США). Сами сервисы уже оштрафованы на 30 млн лир каждая (4 млн доллара США) за отказ назначить представителей.

По закону, принятому турецкими властями летом 2020 года, интернет-сервис с числом пользователей более 1 млн в Турции обязан назначить минимум одного официального представителя в стране. Причем у представителя компании должно быть турецкое гражданство. Это необходимо Анкаре, чтобы оперативно и эффективно решать вопросы удаления нарушающего местные законы контента. За отказ открыть представительство предусмотрены как крупные штрафы, так и сокращение до 90% пропускной способности каналов связи внутри страны для нарушителей.

На данный момент еще не ясно, как руководство Twitter, Pinterest и Periscope отреагировало на решение Анкары и будет ли рассматривать вопрос с открытием представительств. В понедельник замглавы министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайан сообщил, что соцсети Facebook и Instagram исполнили предписание властей и назначили представителей. Он поблагодарил эти компании и отметил, что ждет аналогичных решений и от других иностранных сервисов. По словам Сайана, сокращение пропускной способности каналов связи для нарушителей - "мера, на которую власти менее всего хотят идти".