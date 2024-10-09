Турция заблокировала доступ к Discord

Власти Турции решили заблокировать доступ к мессенджеру Discord на территории страны.

Власти Турции решили заблокировать доступ к мессенджеру Discord на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава Минюста Йылмаз Тунч написал в соцсети "X.

"Мы полны решимости защитить нашу молодежь и детей от вредоносных публикаций в социальных сетях и интернете... Мы никогда не допустим попыток поколебать основы нашей социальной структуры", - написал Тунк, анонсируя проверку всех соцсетей на соблюдение законодательства.

По его словам, суд в Анкаре постановил ограничить доступ к Discord из-за подозрений в причастности платформы к "сексуальному насилию над детьми и непристойностям".

По данным Reuters, Discord подвергся общественной критике в Турции после убийства двух женщин, совершенного 19-летним молодым человеком в начале этого месяца. После инцидента выяснилось, что пользователи некоторых сообществ в Discord "восхваляли убийство".