Турция окажет поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности

Турция намерена оказать поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности.

Турция намерена оказать поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности.

Об этом Report сообщил советник Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Алпаслан Кесиджи.

"Мы оказали поддержку братьям-азербайджанцам в ходе 44-дневной Отечественной войны. Мы также хотим оказать Азербайджану поддержку в производстве продуктов кибербезопасности. В качестве альтернативы иностранным продуктам в области кибербезопасности мы будем использовать продукты, которые разработали вместе с азербайджанской молодежью. Через несколько лет использование этих продуктов станет возможным”, - сказал Кесиджи.