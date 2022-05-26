О нас

Турция окажет поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности

Турция окажет поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности Турция намерена оказать поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности.
ИКТ
26 мая 2022 г. 18:30
Турция окажет поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности

Турция намерена оказать поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности.

Об этом Report сообщил советник Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Алпаслан Кесиджи.

"Мы оказали поддержку братьям-азербайджанцам в ходе 44-дневной Отечественной войны. Мы также хотим оказать Азербайджану поддержку в производстве продуктов кибербезопасности. В качестве альтернативы иностранным продуктам в области кибербезопасности мы будем использовать продукты, которые разработали вместе с азербайджанской молодежью. Через несколько лет использование этих продуктов станет возможным”, - сказал Кесиджи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycana kibertəhlükəsizlik məhsullarının istehsalına dəstək göstərəcək

Самое читаемое

Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
23 мая 2022 г. 14:41
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
20 мая 2022 г. 14:11
Определена цена на хадж из Азербайджана
Определена цена на хадж из Азербайджана
24 мая 2022 г. 15:27
Мариуполь сдался после 81-дневной осады
ФотоМариуполь сдался после 81-дневной осады
20 мая 2022 г. 18:07
В Баку цыгане зарезали гражданина России
В Баку цыгане зарезали гражданина России
22 мая 2022 г. 01:17
Скончался народный артист Вагиф Асадов
Скончался народный артист Вагиф Асадов
19 мая 2022 г. 19:13
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
23 мая 2022 г. 04:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi