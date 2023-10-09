Турция намерена реализовать космические проекты на Луне

Турция намерена реализовывать проекты на Луне на постоянной основе.

Турция намерена реализовывать проекты на Луне на постоянной основе.

Об этом Report заявил председатель правления космического агентства Турции Сердар Йылдырым.

По словам Йылдырыма, ряд государств и организаций заявили о желании реализовать совместные космические проекты с Турцией.

"Есть много заявок, но мы еще не определились. Как известно, на Луне будет создана космическая база, где будут жить люди. База будет построена примерно через 10 лет. Мы намерены рассмотреть все предложения и выбрать наиболее успешный проект”, - сказал он.