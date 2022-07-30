Турция готова сотрудничать с Азербайджаном в укреплении инновационной экосистемы

Соответствующие структуры Турции выразили готовность к сотрудничеству с Азербайджаном в укреплении инновационной экосистемы.

Соответствующие структуры Турции выразили готовность к сотрудничеству с Азербайджаном в укреплении инновационной экосистемы.

Как передает Report, об этом на встрече с турецкой стороной было сказано в рамках визита в Стамбул завотделом Центра инкубации и трансфера технологий Парка высоких технологий НАНА Буньямина Сеидова и ведущего инженера Института радиационных проблем Намика Гейдарова.

В рамках визита представители Азербайджана и Турции обсудили развитие Парка высоких технологий НАНА, укрепление университетско-промышленного сотрудничества в Азербайджане, значимость центров трансфера технологий, пути продвижения от идеи к предпринимательству через инкубационные центры и др.