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Турция готова сотрудничать с Азербайджаном в укреплении инновационной экосистемы

Турция готова сотрудничать с Азербайджаном в укреплении инновационной экосистемы Соответствующие структуры Турции выразили готовность к сотрудничеству с Азербайджаном в укреплении инновационной экосистемы.
ИКТ
30 июля 2022 г. 13:48
Турция готова сотрудничать с Азербайджаном в укреплении инновационной экосистемы

Соответствующие структуры Турции выразили готовность к сотрудничеству с Азербайджаном в укреплении инновационной экосистемы.

Как передает Report, об этом на встрече с турецкой стороной было сказано в рамках визита в Стамбул завотделом Центра инкубации и трансфера технологий Парка высоких технологий НАНА Буньямина Сеидова и ведущего инженера Института радиационных проблем Намика Гейдарова.

В рамках визита представители Азербайджана и Турции обсудили развитие Парка высоких технологий НАНА, укрепление университетско-промышленного сотрудничества в Азербайджане, значимость центров трансфера технологий, пути продвижения от идеи к предпринимательству через инкубационные центры и др.

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Версия на английском языке ФотоTurkiye ready to co-op with Azerbaijan in strengthening innovation ecosystem
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Azərbaycanda innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi üzrə əməkdaşlığa hazırdır

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