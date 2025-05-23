Турал Велибеков: Ущерб от преступлений, связанных с легализацией имущества, в 2024 году составил 28 млн манатов

Стремительное развитие информационных технологий изменило характер преступлений и привело к появлению новых методов и инструментов.

Стремительное развитие информационных технологий изменило характер преступлений и привело к появлению новых методов и инструментов.

Как сообщает Report, об этом сказал замначальника отдела Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана Турал Велибеков на международной научно-практической конференции на тему "Роль, обязанности и ответственность надзорных органов в борьбе с легализацией имущества, нажитого преступным путем, и финансированием терроризма".

По его словам, рост использования онлайн-платформ для ставок и криптовалют в последние годы потребовал новых подходов и методов расследования преступлений.

Велибеков добавил, что в 2024 году возглавляемое им ведомство провело проверку по 80 материалам, 7 из которых были связаны с легализацией имущества. Исследованием было охвачено 46 государственных и 13 негосударственных организаций.

"Установлено, что за 2024 год по завершенным уголовным делам государству нанесен ущерб в размере 28 млн манатов. Значительная часть этой суммы взыскана, наложен арест на имущество с целью возврата более 13 млн манатов", - сказал он.