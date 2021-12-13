Турал Мамедов: Наказание за мелкое мошенничество следует ужесточить

Граждане не жалуются из-за мошенничеств в отношении них, совершенных на небольшие суммы, и киберпреступники пользуются этим.

Граждане не подают жалобу из-за мошенничеств, совершенных на небольшие суммы, и киберпреступники пользуются этим.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов, выступая на конференции под названием "Мошенничество в Азербайджане в период пандемии".

По словам Мамедова, рост случаев мошенничества в период пандемии был вызван несколькими проблемами: “Во-первых, к росту кибератак привело увеличение использования электронных платежей людьми во время пандемии. Если в 2020 году кибератаки выросли на 27%, то в 2021 году - на 38%. В то же время наблюдается рост на 40% осведомленности о различных случаях мошенничества во время и после Отечественной войны”.

По его словам, уголовное преследование осуществляется в том случае, если ущерб составляет 500 манатов и более, в противном случае мошенник возмещает ущерб и освобождается от уголовной ответственности: "Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с госструктурами. Нужно найти иное решение".