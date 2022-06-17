О нас

Турал Мамедов: Наибольшую киберугрозу создают скачиваемые с российских и иранских сайтов программы

Турал Мамедов: Наибольшую киберугрозу создают скачиваемые с российских и иранских сайтов программы "Использование пиратского программного обеспечения и операционных систем является одним из инструментов, создающих наибольшие киберугрозы. Чаще всего такие угрозы создают программы, скачиваемые с российских и иранских сайтов".
ИКТ
17 июня 2022 г. 11:42
Турал Мамедов: Наибольшую киберугрозу создают скачиваемые с российских и иранских сайтов программы

"Использование пиратского программного обеспечения и операционных систем является одним из инструментов, создающих наибольшие киберугрозы. Чаще всего такие угрозы создают программы, скачиваемые с российских и иранских сайтов".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов, выступая на выставке финансов и технологий Fintex Sammit.

По словам Т.Мамедова, в 80-90% программного обеспечения и операционных систем с сайтов этих стран есть вредители:

"В последнее время увеличилось количество фишинговых (Phishing) атак. В частности, встречаются сайты-подделки под сайты государственных учреждений и компаний-перевозчиков. Также участились фишинговые атаки через социальные сети, новостные сайты, банки. Людям также звонят от имени государственных учреждений и обманом завладевают их данными.

По сети Azstatnet более 193 миллионов вредоносных переходов были обнаружены брандмауэрами, более 3 миллионов вредоносных переходов - централизованной антивирусной системой, в более 35 тысяч случаев целенаправленные вредоносные файлы были изъяты системой Sandbox и более 744 специальных индикаторов были изъяты из специальных целенаправленных кибератак, безопасность госструктур была обеспечена".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tural Məmmədov: "Azərbaycana ən böyük kibertəhdidi Rusiya və İran saytları yaradır"

Самое читаемое

Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi