Турал Мамедов: Наибольшую киберугрозу создают скачиваемые с российских и иранских сайтов программы

"Использование пиратского программного обеспечения и операционных систем является одним из инструментов, создающих наибольшие киберугрозы. Чаще всего такие угрозы создают программы, скачиваемые с российских и иранских сайтов".

"Использование пиратского программного обеспечения и операционных систем является одним из инструментов, создающих наибольшие киберугрозы. Чаще всего такие угрозы создают программы, скачиваемые с российских и иранских сайтов".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов, выступая на выставке финансов и технологий Fintex Sammit.

По словам Т.Мамедова, в 80-90% программного обеспечения и операционных систем с сайтов этих стран есть вредители:

"В последнее время увеличилось количество фишинговых (Phishing) атак. В частности, встречаются сайты-подделки под сайты государственных учреждений и компаний-перевозчиков. Также участились фишинговые атаки через социальные сети, новостные сайты, банки. Людям также звонят от имени государственных учреждений и обманом завладевают их данными.

По сети Azstatnet более 193 миллионов вредоносных переходов были обнаружены брандмауэрами, более 3 миллионов вредоносных переходов - централизованной антивирусной системой, в более 35 тысяч случаев целенаправленные вредоносные файлы были изъяты системой Sandbox и более 744 специальных индикаторов были изъяты из специальных целенаправленных кибератак, безопасность госструктур была обеспечена".