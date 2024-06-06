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Турал Мамедов: Мы активно участвуем в обеспечении информационной безопасности COP29

Турал Мамедов: Мы активно участвуем в обеспечении информационной безопасности COP29 Государственная служба специальной связи и информационной безопасности принимает активное участие в обеспечении информационной безопасности 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре
ИКТ
6 июня 2024 г. 12:58
Турал Мамедов: Мы активно участвуем в обеспечении информационной безопасности COP29

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности принимает активное участие в обеспечении информационной безопасности 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник управления Госслужбы Турал Мамедов.

"Речь идет о размещении базы данных COP29 в нашем DATA-центре, проведении аудита, решении некоторых телекоммуникационных вопросов, а также охвате защищенной интернет-сетью AzStateNet зоны проведения мероприятия. Мы проводим регулярные встречи с рабочей группой по всем этим вопросам и оказываем всю необходимую помощь команде COP29", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Tural Məmmədov: “COP29-un informasiya təhlükəsizliyində yaxından iştirak edirik”

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