Турал Мамедов: Мы активно участвуем в обеспечении информационной безопасности COP29

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности принимает активное участие в обеспечении информационной безопасности 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности принимает активное участие в обеспечении информационной безопасности 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник управления Госслужбы Турал Мамедов.

"Речь идет о размещении базы данных COP29 в нашем DATA-центре, проведении аудита, решении некоторых телекоммуникационных вопросов, а также охвате защищенной интернет-сетью AzStateNet зоны проведения мероприятия. Мы проводим регулярные встречи с рабочей группой по всем этим вопросам и оказываем всю необходимую помощь команде COP29", - подчеркнул он.