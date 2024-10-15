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TUBITAK: Азербайджан и Турция должны развивать новые технологии в области криптологии

TUBITAK: Азербайджан и Турция должны развивать новые технологии в области криптологии 09:45
ИКТ
15 октября 2024 г. 10:09
TUBITAK: Азербайджан и Турция должны развивать новые технологии в области криптологии

Азербайджан и Турция должны развивать новые технологии в сфере криптологии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Центра TUBITAK BILGEM Али Гёрчин в Баку на открытии тренинга "Новые методы кибербезопасности с поддержкой искусственного интеллекта в беспроводной связи".

По его словам, страны вступили в более сложный период в связи с войной между Россией и Украиной и конфликтами на Ближнем Востоке: "Установление мира имеет важное значение. Азербайджан и Турция никогда не проявляли враждебности по отношению к другим странам. Мы просто стремимся защитить территории наших стран".

Он отметил, что в этих конфликтах, наряду с классическими методами ведения войны, используются и другие методы: "Поэтому в этом смысле область криптологии имеет важное значение. Поэтому важно развивать новые технологии в этом направлении. Данный тренинг представляет собой первый шаг в этом направлении".

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Версия на английском языке TUBITAK: Azerbaijan, Türkiye should develop new technologies in cryptology
Версия на азербайджанском языке TUBİTAK: Azərbaycan ilə Türkiyə kriptologiya sahəsində yeni texnologiyaları inkişaf etdirməlidir

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