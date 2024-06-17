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Три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама вышли из строя

Три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама вышли из строя Три из пяти активных международных подводных интернет-кабелей Вьетнама вышли из строя.
ИКТ
17 июня 2024 г. 12:33
Три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама вышли из строя

Три из пяти активных международных подводных интернет-кабелей Вьетнама вышли из строя.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ страны.

“Это второй крупный раунд отключений в стране чуть более чем за год. Проблемы с тремя кабелями, соединяющими Вьетнам с Соединенными Штатами, Европой и Азией, значительно повлияли на интернет-соединение Вьетнама с миром”, - отмечает агентство.

Вьетнам подключен к глобальному Интернету в основном через пять подводных кабелей с общей пропускной способностью около 62 Тбит/с.

“Неясно, полностью или частично отключены три упомянутых кабеля, на которые приходится большая часть полосы пропускания. Сроки ремонта кабелей не называются”- говорится в информации.

Проблемы с подводными интернет-кабелями нередки во Вьетнаме, где в начале прошлого года все пять кабелей были повреждены на несколько недель.

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