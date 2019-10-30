Три азербайджанца получили должности в Бюро радиосвязи МСЭ

В Шарм-эль-Шейхе (Египет) открылась Всемирная конференция радиосвязи. Мероприятие открыл президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерств транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Затем участникам конференции было продемонстрировано видеообращение генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

Конференция является мероприятием высокого уровня, проводимым каждые четыре года.

В рамках этих мероприятий проводятся обсуждения по новым технологиям в сфере радиосвязи, в том числе выделению радиочастот для технологии 5G, широкое внедрение которой предусматривается к 2020 году, определению радиочастоты для инновационных радиотехнологий, которые будут использоваться в различных областях, а также установлению координации действий между странами во избежание влияния помех при их внедрении, и другим актуальным вопросам.

На мероприятии приняла участие азербайджанская делегация. Азербайджан активно участвует в работе организации. Так, впервые были утверждены кандидатуры 3 представителей Администрации связи Азербайджана на руководящие должности в исследовательских группах Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи.

Старший консультант отдела телекоммуникации и почты Министерства транспорта, связи и высоких технологий Гулам Абдуллаев был избран на должность заместителя председателя первой исследовательской группы по управлению использования радиочастотами, заместитель председателя ОАО "Азеркосмос" Дунай Бадирханов – четвертой исследовательской группы по спутниковым услугам, начальник Государственного управления радиочастот Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рахид Алекперли – пятой исследовательской группы по наземным услугам.