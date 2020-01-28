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Транзитные перевозки через Азербайджан ускоряются - ЭКСКЛЮЗИВ

​Транзитные перевозки через Азербайджан ускоряются

В этом году планируется запустить услугу Web Transit на таможенно-пропускных пунктах Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев.

По его словам, эта услуга позволит ускорить переход транзитных товаров через границу, благодаря электронному декларированию товаров: "Это позволит избежать дополнительных потерь времени в процессе таможенного оформления на таможенно-пропускных пунктах Азербайджана и ускорит транзитные перевозки, что будет способствовать превращению страны в один из самых выгодных транзитных узлов международной торговли".

В то же время предусматривается приобретение и установка современных систем контроля для обеспечения ускоренного прохождения людей, товаров и транспортных средств и предотвращения контрабанды. 

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