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Трамп заявил, что запретит TikTok в США

Трамп заявил, что запретит TikTok в США Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен запретить работу китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов.
ИКТ
1 августа 2020 г. 07:41
Трамп заявил, что запретит TikTok в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен запретить работу китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cлова Трампа приводит пресс-пул Белого дома

"Раз (мы) затронули (тему) TikTok, мы запрещаем их в США", - сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

Как отмечается в сообщении, американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

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