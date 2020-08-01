Трамп заявил, что запретит TikTok в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен запретить работу китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cлова Трампа приводит пресс-пул Белого дома
"Раз (мы) затронули (тему) TikTok, мы запрещаем их в США", - сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.
Как отмечается в сообщении, американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.