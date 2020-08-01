Трамп заявил, что запретит TikTok в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен запретить работу китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен запретить работу китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cлова Трампа приводит пресс-пул Белого дома

"Раз (мы) затронули (тему) TikTok, мы запрещаем их в США", - сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

Как отмечается в сообщении, американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.