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Трамп создает собственную медиагруппу и соцсеть

Трамп создает собственную медиагруппу и соцсеть Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media Technology Group (TMTG), под началом которой будет разработана новая социальная сеть под названием "TRUTH social".
ИКТ
21 октября 2021 г. 08:45
Трамп создает собственную медиагруппу и соцсеть
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой будет разработана новая социальная сеть под названием "TRUTH social".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник от имени политика пресс-релизе компании.

"Миссия TMGT - создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки.... TMGT скоро запустит социальную сеть "TRUTH social", - говорится в сообщении.

TMGT станет публичной компанией путем слияния с Digital World Acquisition Group, акции которой уже представлены на электронной бирже NASDAQ. В свою очередь приложение для социальной сети доступно для предзаказа в интернет-магазине приложений App Store, ожидается, что бета-тестирование начнется уже в ноябре этого года, запуск приложения намечен на первый квартал 2022 года.

"Я создал TRUTH Social и TMGT, чтобы дать отпор тирании технологических гигантов. Мы живем в мире, где у "Талибана" есть присутствие в Twitter, и при этом вашего любимого американского президента заставили замолчать", - приводятся в пресс-релизе слова республиканца, который добавил, что главная миссия новой медиагруппы "дать голос каждому".

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Версия на английском языке Donald Trump to launch new social network dubbed Truth Social

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